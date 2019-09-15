تقام مراسم «جاووش العزاء» (منادي العزاء) بشكل أساسي في مدينة «كاشان» وسط ايران إلى جانب بقية التقاليد المتبعة في عاشوراء في منطقة صحراء كوير ويستقبل أهل كاشان محرم بقراءة المراثي والإعلان عن بدء العزاء عبر موكب يعرف باسم «منادي العزاء»، في بعض الأحيان تكون قراءة المراثي بشكل فردي وأحياناً أخرى بشكل جماعي.

ينطلق الموكب قبل أيام من شهر محرم وينشدون المراثي بصوت عذب، يرافقهم حملة الأعلام، ويرتدي الجميع ملابس نظيفة وشالات مرتبة، يحفظ أهل كاشان نص المرثية المخصصة لهذه المراسم منذ 500 عام.

ومدينة كاشان هي مدينةٌ إيرانيةٌ عريقة التاريخ، تُعرف بأنّها رابع أهمّ مدينةٍ في دولة إيران بعد مدينة يزد، وشيراز، ومدينة أصفهان من حيث وجود الآثار التاريخيّة فيها، وتمتاز المدينةُ بالفنِّ المعماريِّ المُميّز وعلى الرغم من تميز المنطقة بالمباني الحديثة، والأحياء، والشوارع الرّاقية، إلّا أنّ المدينة ما زالت تُحافظ على الأبنية القديمة، والأزقة التراثية، والمعابر الهوائيّة، والأحواض العذبة.