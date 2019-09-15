قال الخبراء أن أول علامة لمشاكل عمل الغدة الدرقية هو تغير في نمو الشعر، وهذا يمكن أن يظهر خلال تساقط الشعر الحاد أو ظهور شعر زائد على الجسم، ومن الأعراض أيضا تغير الصوت حيث يصبح مبحوحا أو يبدو وكأنه متأثر من نزلات البرد، حسب موقع (ميديك فوروم).

وجاء في المنشور، كل الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا أو أعراض نزلات البرد قد تكون بسبب عدم عمل جهاز الغدد الصماء بشكل صحيح).

وقد تكون العلامة الثالثة تقلبات الوزن، حيث لاحظ الخبراء أن التغيرات في عمل الغدة الدرقية تؤثر بشكل خطير على عملية الأيض. يجب أن تكون أيضا حذرا أيضا من الشعور بالتعب المستمر أو النعاس أو التهيج، واتباع سلوك عدواني حاد هو سمة خاصة للاضطرابات في أداء الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للخبراء، قد تشير مشكلات تركيز الانتباه إلى الحاجة لزيارة أخصائي الغدد الصماء.

وأضاف الخبراء (في حال الخلل في عمل الغدة الدرقية، يصعب على الشخص التركيز على شيء ما، وتصبح الأفكار وكأنها تقفز، ويصرف الشخص انتباهه باستمرار).