|رقم الخبر: 263492
|تاريخ النشر: أيلول 14, 2019
|الوقت: 14:59
|الاقسام: رياضة
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المصارع الایراني "عبدولي" یتأهل الى نصف نهائي بطولة العالم
تأهل كابتن المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية "سعيد عبدولي" الى نصف نهائي وزن 82 كغم ضمن بطولة العالم 2019 في كازاخستان.
ویحجز الفائزون في بطولة العالم 2019 فی کازاخستان بطاقة التأهل لالمبياد طوكيو 2020 .
وبعد استراحة في المرحلة الاولى فاز عبدولي في المرحلة الثانية على المصارع "بيتر نوفاك" من التشيك وبنتيجة 9 – 0 وفي المرحلة الثالثة فاز على الروسي 2-1 ليتأهل الى مبارات النصف النهائي التي سيواجه فيها "رفيق حسين اوف" من جمهورية اذربيجان .
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