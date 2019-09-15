ویحجز الفائزون في بطولة العالم 2019 فی کازاخستان بطاقة التأهل لالمبياد طوكيو 2020 .

وبعد استراحة في المرحلة الاولى فاز عبدولي في المرحلة الثانية على المصارع "بيتر نوفاك" من التشيك وبنتيجة 9 – 0 وفي المرحلة الثالثة فاز على الروسي 2-1 ليتأهل الى مبارات النصف النهائي التي سيواجه فيها "رفيق حسين اوف" من جمهورية اذربيجان .