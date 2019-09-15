الفوبيا حالة من الشعور بالقلق والخوف في الامور العامة وتتخذ أشكالا مختلفة فمنها ما تدعى الفوبيا الفردية ومنها الجماعية وفق ماأفادت المختصة الإيرانية في علم النفس عاطفة قنبري.

وقالت قنبري ، إنّ الفوبيا الفردية هي التي يشعر المصاب بها بالخوف من الحيوانات والحشرات والظواهر الطبيعية نحو الرعد والبرق والذهاب الى بعض الاماكن كالمرتفعات والأماكن المغلقة وغيرها.

وأمّا الفوبيا الجماعية هي التي يشعر المصاب بها بالخوف جراء ممارسة عمل ما بين أصدقائه.

ونوهت إلى أن حدة الفوبيا الجماعية تتراوح بين الخفيفة والشديدة حيث إنّ المصاب بالخفيفة يخاف من التحدث في التجمعات الكبيرة إلا أنّ الفوبيا الشديدة يخاف المصاب بها من التحدث في التجمعات الصغيرة المؤلفة من شخصين بل ويتعذر عليه تناول الطعام في الموقف ذاته.

وفي الإشارة إلى الفئات المختلفة المصابة بالفوبيا أضافت أنّ الطلبة عندما يقدمون على إلقاء محاضرة في الجامعة ينتابهم الشعور بالقلق والاضطراب وهو ما يسبب زيادة نبضات القلب والتعرق والإصابة بالارتعاش.