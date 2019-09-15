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رقم الخبر: 263484 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الفوائد المذهلة لهذا النبات قد يفاجأك!

الفوائد المذهلة لهذا النبات قد يفاجأك!

يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل الصحية وبالأخص ألتهابات الفم والأسنان، ويجهل البعض فوائد القرنفل لعلاج هذه المشكلة، وأبرز هذه الفوائد الصحية علاج التهابات الفم وتقوية النظر بمجرد وضع هذا النبات في الفم صباحا.

كشف موقع بولد سكاي الهندي الشهير عن أبرز فوائد لنبات القرنفل صباحا، بمجرد وضعه في الفم والحرص على ذوبانه في الفم.

القرنفل يقوي الذاكرة، مفيد للقلب، ينظف الصدر ويمنع الكحة والسعال والبلغم، يقوي المفاصل، ينظف البطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا، ينظف الفم ويعطره، يمنع مشاكل الكبد والطحال والكليتين، مقوي للنظر ويذهب غواش العين، يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين، يخفض نسبة السكر والضغط العالي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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