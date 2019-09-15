الفوائد المذهلة لهذا النبات قد يفاجأك! يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل الصحية وبالأخص ألتهابات الفم والأسنان، ويجهل البعض فوائد القرنفل لعلاج هذه المشكلة، وأبرز هذه الفوائد الصحية علاج التهابات الفم وتقوية النظر بمجرد وضع هذا النبات في الفم صباحا.