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رقم الخبر: 263481 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: ثقافة وفن  
ایران تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان في كوريا الجنوبية

ایران تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان في كوريا الجنوبية

حصدت الفيلم الايراني "دلبند" من اخراج "ياسر طالبي" واعداد "الهه نوبخت"جائزة افضل فيلم وثائقي لـ"نتبك" (قناة تنمية السينما في آسيا والمحيط الهادي) في مهرجان اولجو الدولي في كوريا الجنوبية.
ونافس فيلم دلبند في هذا القسم افلاما من روسيا وسويسرا والنمسا وروماني وبريطانيا وتركيا.
وشارك هذا الفيلم في مهرجانات دولية بما فيها ايدفا وبرلين وهات داكس خلال العام الجاري واحرز جائزة المشاهدين لمهرجان هات داكس الكندي وجائزة افضل فيلم وثائقي لمهرجان كازان الروسي وجائزة لجنة التحكيم لمهرجان تورنتو الايطالي وجائزة افضل فيلم لمهرجان سيسيل الوثائقي وجائزة مهرجان كرانيسكاكورا في اسلوفيينا وتم ترشيحه لجائزة افضل فيلم وثائقي لمهرجان شنغهاي الدولي وجائزة مهرجان بارنو لانتروبولوجيا في استونيا.
كما تم عرض فيلم دلبند في مهرجان اسطنبول في تركيا ومهرجان ماموت ليكس الامريكي ومهرجان اي بي اس في كوريا الجنوبية ومهرجان بيك اسكاي الامريكي.
ويروي الفيلم قصة ام وحيدة وطاعنة في السن بعمر 83 عاما يسمى فيروزة تعيش في قلب جبال البرز وتكافح صعوبات الحياة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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