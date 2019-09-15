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رقم الخبر: 263422 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:29 الاقسام: دوليات  
جرائم العنف تتواصل في امريكا.. سقوط 6 قتلى بإطلاق نار بمدينة ألباكركي

جرائم العنف تتواصل في امريكا.. سقوط 6 قتلى بإطلاق نار بمدينة ألباكركي

أكدت شرطة مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو الأمريكية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت في المدينة الليلة الماضية.
وذكرت الشرطة، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أنها استجابت في الساعة التاسعة مساء أمس إلى أنباء عن إطلاق رصاص في منزل بشارع لورا بليس، حيث تم العثور على ثلاثة قتلى إضافة إلى ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى مستشفى حيث توفي أحدهم لاحقا.
وقبل دقائق من ذلك، تلقت الشرطة تقارير عن حادث إطلاق نار آخر وقع في منزل سكني بشارع لاديرا، حيث تم العثور على أربعة جرحى توفي اثنان منهم في المستشفى.
وفي الساعة الـ7:30 مساء هرع عناصر الشرطة إلى منزل سكني آخر في المدينة حيث تم العثور على رجل أصيب بطلق ناري في رقبته، عندما اقتحم شخصان شقته لنهب محفظة نقدية.
ولم تعتقل الشرطة بعد أي مشتبه بسلسلة الحوادث التي وقعت خلال أقل من ساعتين في أكبر مدينة بالولاية الجنوبية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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