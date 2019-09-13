نعى حزب الله العلامة الشيخ حسين الكوراني، الذي وافته المنية يوم الخميس في بيروت، عن عمر يناهز 65 عاما؛ بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وجاء في البيان الذي أصدره حزب الله: بعد عمر زاخرٍ بالعطاء والجهاد والتضحيات، إنتقل الى رحمة الله تعالى سماحة العلامة المجاهد الشيخ حسين الكوراني الذي كان منذ الأيام الأولى لانطلاقة حزب الله مشاركاً ومؤسساً وعضواً في الشورى القيادية ومتصدياً للعديد من المسؤوليات المركزية في مجال دعم المقاومة الاسلامية وفي المجال الثقافي والتربوي والتبليغي.

اننا في حزب الله إذ نفتقد أخاً كبيراً وعزيزاً ومقاوماً من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة فإننا نتقدم من عائلته الشريفة فرداً فرداً ومن جميع المؤمنين بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة، ونسأل الله تعالى ان يمن عليه بالرحمة والرضوان وان يحشره مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم وآله) الأطهار والشهداء الأبرار.

من جانب آخر وبهذه المناسبة دعا كل من حزب الله وآل الكوراني، والحوزة العلميّة اللبنانيّة، للمشاركة في تشييع جثمانه الطاهر عند السّاعة الرابعة من عصر اليوم السبت من أمام مسجد الإمام العسكريّ (عليه السّلام)؛ ليوارى الثرى في مرقد السيّدة فاطمة المعصومة (عليها السّلام).

‎كما ويقام بعد صلاتيّ المغرب والعشاء مباشرة مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة في مجمع الإمام الصّادق (عليه السّلام) بمدينة قم المقدسة في بلوار معلم، شارع معلم شرقي، قبل ساحة بسيج، زقاق رقم ۹.