وأوضح رامين قلمبر دزفولي، في تصريح له، بأن مشروع التوطين يشمل القطع والمعدات الأكثر إستخداماً في الحفر والإفادة من التقنيات في الأنابيب والمضخات وغيرها. وأكد ان مشروع توطين 10 مجموعات سلعية مستخدمة بصناعة النفط يتقدم عملياً بنسبة 50 بالمئة، ويشمل معدات آبار النفط وأنواع مثاقيب الحفر وصنابير التحكم والأنابيب والمحركات الكهربائية المضادة للانفجار والمكائن الدوارة وسبائك الصلب ومعدات القياس.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن إنتاج إيران من النفط الخام تراجع بـ40 ألف برميل يومياً إلى متوسط 19ر2 مليون برميل يومياً خلال أغسطس/ آب الماضي.

وأورد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ان إنتاج إيران النفطي تراجع في أغسطس الماضي إلى 19ر2 مليون برميل يومياً، مقارنة مع أزيد من 2ر2 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز 2019.