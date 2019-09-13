أعلنت الجمارك الروسية عن زيادة الميزان التجاري بين ايران وروسيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ۲۰۱۹ .

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، انه سجل الميزان التجاري بين البلدين من شهر يناير/ كانون الثاني حتى حزيران/ يونيو نمواً بنسبة 6ر24 بالمائة ليبلغ 33ر1 مليار دولار.

وجاء في الإحصائية المذكورة أن قيمة صادرات السلع الروسية الى ايران خلال هذه الفترة بلغت 3ر999 مليون دولار حيث سجلت نمواً قدره 9ر39 في المائة، فيما بلغت قيمة صادرات السلع الايرانية الى روسيا 7ر333 مليون دولار حيث شهدت إنخفاضاً بنسبة 2ر6 بالمائة.

وبلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري بين ايران وروسيا 108 مليارات و283 مليون دولار خلال العام 2018.