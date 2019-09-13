نقل موقع ديلي بيست الإخباري الأميركي عن مصادره أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بدا أنهما منفتحان على دراسة عرضٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتضمن توفير حد إئتماني لإيران قدره 15 مليار دولار.

ويشترط العرض الفرنسي عودة إيران إلى الالتزام بالإتفاق النووي وبمحادثات سلام الشرق الأوسط في المستقبل وعدم ما تسميه "تهديد الأمن والملاحة في الخليج الفارسي".

في المقابل، إنتقد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عضو مجلس الشيوخ الأميركي إعتزام ترامب الموافقة على منح خط إئتماني مالي لإيران مقابل إلتزامها بالإتفاق النووي الذي كان قد رفضه سابقا.

ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط إئتمان نفطي لإيران تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري.

وفي مقابل ذلك توقف إيران سياسة خفض الإلتزام ببنود الإتفاق النووي وتلتزم إلتزاما كاملا به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بحسب الموقع.

كما يجب أن تقبل فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الإتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية.