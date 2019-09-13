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رقم الخبر: 263414 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: اقتصاد  
نمو عمليات التفريغ والشحن في الموانئ الإيرانية

نمو عمليات التفريغ والشحن في الموانئ الإيرانية

أعلنت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، في تقرير لها، ان عمليات التفريغ والشحن في الموانئ الإيرانية منذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/ آذار الماضي) حتى الآن شهدت ارتفاعاً بنسبة حوالي 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف التقرير: ان حجم تفريغ البضائع وشحنها في الموانئ الإيرانية منها ميناء آبادان وآستارا والإمام الخميني وأميرآباد وأنزلي وبوشهر وجاسك وجابهار وخرمشهر والشهيد باهنر والشهيد رجائي وفريدون كنار وقشم وكناوة ولنكة ونكا ونوشهر، بلغ 68 مليون طن وهو ما ينم عن التخطيط المثالي الذي تتبعه منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ووصل إجمالي حجم البضائع المفرغة والمشحونة في الفترة المماثلة من العام الماضي الإيراني إلى 7ر66 مليون طن وهو ما سجل ارتفاعاً بنسبة 9ر1 بالمئة.

 
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