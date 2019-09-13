وغاب نيمار عن أول 4 مباريات في ظل عدم وضوح مستقبله وهي الفترة التي أجرت فيها إدارة برشلونة مفاوضات مع سان جيرمان لإعادته إلى الكامب نو ولكنها لم تكلل بالنجاح.



ويعاني فريق السيد توماس توخيل من عدم جاهزية المهاجمين الرئيسيين لمباراة الغد في ظل غياب كيليان مبابي بسبب إصابة في أوتار الركبة وعدم جاهزية إدينسون كافاني الكاملة.



ونفس الأمر ينطبق على ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق المنضم لتشكيلة باريس على سبيل الإعارة..حيث أنه مبتعد عن المباريات منذ فترة طويلة للغاية ولذلك ربما يكون غير جاهز للاعتماد عليه.



في النهاية سيكون على توخيل اتخاذ قراره بالدفع بنيمار على الرغم من أنه سيكون من الصعب تقبل عودته بالنسبة لجماهير النادي بسبب عدم رضاهم عن موقفه ورغبته الشديدة في الرحيل عن النادي في الصيف.