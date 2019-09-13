تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية في منافسات كأس العالم لكرة السلة المقام حاليا بالصين ، بعد الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 95 – 88 بعد الوقت الإضافي ، اليوم الجمعة.

وتمكن المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز مستفيدا من تألق النجم مارك جاسول الذي سجل 33 نقطة و قدم أربع تمريرات حاسمة و تابع 6 كرات مرتدة.

وأحرز صانع الألعاب ريكي روبيو 19 نقطة و قدم 12 تمريرة حاسمة و تابع 7 كرات مرتدة و أضاف سيرجيو لول 17 نقطة و مرر 6 كرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر ، كان النجم باتي مايلز أفضل مسجل لدى منتخب أستراليا بـ 34 نقطة و أضاف أندري بوجوت 12 نقطة و استحوذ على 9 كرات مرتدة.

ويلتقي المنتخب الإسباني في المشهد الختامي للبطولة مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين الأرجنتيني و الفرنسي.