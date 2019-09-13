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رقم الخبر: 263408 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:13 الاقسام: رياضة  
إسبانيا تنجو من كمين أستراليا وتبلغ نهائي مونديال السلة

إسبانيا تنجو من كمين أستراليا وتبلغ نهائي مونديال السلة

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية في منافسات كأس العالم لكرة السلة المقام حاليا بالصين ، بعد الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 95 – 88 بعد الوقت الإضافي ، اليوم الجمعة.

وتمكن المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز مستفيدا من تألق النجم مارك جاسول الذي سجل 33 نقطة و قدم أربع تمريرات حاسمة و تابع 6 كرات مرتدة.

وأحرز صانع الألعاب ريكي روبيو 19 نقطة و قدم 12 تمريرة حاسمة و تابع 7 كرات مرتدة و أضاف سيرجيو لول 17 نقطة و مرر 6 كرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر ، كان النجم باتي مايلز أفضل مسجل لدى منتخب أستراليا بـ 34 نقطة و أضاف أندري بوجوت 12 نقطة و استحوذ على 9 كرات مرتدة.

ويلتقي المنتخب الإسباني في المشهد الختامي للبطولة مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين الأرجنتيني و الفرنسي.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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