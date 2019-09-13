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رقم الخبر: 263407 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: رياضة  
زيدان: هازارد سيواجه ليفانتي ونتمنى عودة مودريتش بسرعة

زيدان: هازارد سيواجه ليفانتي ونتمنى عودة مودريتش بسرعة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد لقيادة الفريق في المواجهة القادمة ضد ليفانتي، وذلك بعد شفاءه من الإصابة.

ووقع ريال مدريد مع إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 100 مليون يورو قادماً من تشيلسي، لكنه أُصيب قبل انطلاق الموسم، ويستعد لخوض أول مباراة رسمية له ضد ليفانتي يوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل يومٍ على المباراة المقامة في ملعب سانتياجو برنابيو “هازارد جاهز للعب ضد ليفانتي، لكن علينا العمل معه بهدوء، لقد ابتعد عن الملاعب لثلاثة أسابيع، هنالك الكثير من الضغط عليه لكن الشيء الأهم أنه مستعد”.

وشهدت فترة التوقف الدولي إصابة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش خلال مباراة بلاده مع أذربيجان الإثنين الماضي، ووفقاً للبيان الرسمي فإنه يعاني من إصابة في عضلات الساق اليمنى.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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