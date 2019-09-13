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|رقم الخبر: 263406
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2019
|الوقت: 16:15
|الاقسام: رياضة
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نادي الميناء العراقي يضم لاعبًا إيرانيًا
تعاقد نادي الميناء، أمس الخميس، مع اللاعب الإيراني وفا هخامنشى؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وقال جهاد الطاهر، المشرف على الكرة بنادي الميناء في تصريحات له: "تم التعاقد مع المدافع الإيراني وفا هخامنشي، لمدة موسم"، مشيرًا إلى أنه يعد إضافة مهمة للفريق.
وأوضح "الفريق يعسكر حاليًا في بغداد، ووفا انخرط في التدريبات تحت أشراف المدرب الروماني تيتا على أمل أن يكمل الفريق تحضيراته للمباراة الأولى من الدوري؛ حيث سنواجه زاخو في البصرة". يذكر أن هذه هي التجربة الأولى، لوفا هخامنشي، 29 عامًا، في الملاعب العراقية.
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