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رقم الخبر: 263405 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: دوليات  
مقتل 7 مدنيين بانفجار شرقي تركيا.. وأنقرة تتهم "الكردستاني"

مقتل 7 مدنيين بانفجار شرقي تركيا.. وأنقرة تتهم "الكردستاني"

لقي سبعة مدنيين مصرعهم في تركيا، الخميس، إثر انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية، متهمة عناصر حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم.
وذكرت السلطات التركية المحلية، أن القنبلة انفجرت قرابة الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش في محافظة ديار بكر، محملة مسؤوليتها لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي بداية الأمر، تحدثت السلطات المحلية عن أربعة قتلى و13 جريحا. ثم أورد مصدر طبي أن ثلاثة من الجرحى قضوا متأثرين بإصابتهم.
ونقلت الرئاسة التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم استخدام كافة الإمكانات لاعتقال المسؤولين عن "الهجوم" الذي وصفه بـ"الإرهابي والوحشي".
وأسفر النزاع بين أنقرة والمتمردين الأكراد عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه في سنة 1984.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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