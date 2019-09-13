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رقم الخبر: 263403 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: رياضة  
كومباني يدعم ستونز مدافع سيتي للرد على المنتقدين

كومباني يدعم ستونز مدافع سيتي للرد على المنتقدين

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق إن جون ستونز يحتاج إلى ثبات في المستوى وتحسين لياقته البدنية لإسكات المنتقدين وليصبح الخيار الأساسي في قلب دفاع بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت مسيرة ستونز في سيتي، منذ الانضمام في 2016 مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (58.8 مليون دولار)، ارتكاب أخطاء متكررة بجانب تعدد الإصابات لينتزع مكانه إيمريك لابورت منذ الموسم الماضي.

وغاب ستونز (25 عاما) عن أول ثلاث مباريات في الدوري بسبب مشكلة بالفخذ لكنه قد يعود للعب برفقة نيكولاس أوتامندي عند مواجهة نوريتش سيتي يوم السبت عقب تعرض لابورت لإصابة في الركبة تستدعي الخضوع لجراحة.

وأبلغ كومباني وسائل اعلام بريطانية ”أتمنى له الثبات في المستوى وفي اللياقة وبعدها سيرى العالم مدى براعته“.

وأضاف كومباني الذي أصبح لاعبا ومدربا لفريق أندرلخت عقب الرحيل عن سيتي في مايو آيار الماضي ”اذا فاز مع سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا سينتقل إلى مستوى مختلف“.

وتابع ”يجب أن يستعيد ستونز الثقة في نفسه ولا أرى علامات ضعف لديه تدعو للقلق. إنه مدافع من أعلى مستوى وسيبدأ في لعب مباريات الآن وسيتحسن وضعه دون شك“.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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