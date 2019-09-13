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رقم الخبر: 263402 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: سياسة  
روحاني يزور تركيا يوم الأحد

روحاني يزور تركيا يوم الأحد

ان مساعد شؤون الاتصالات والاعلام في مكتب الرئيس الايراني برويز اسماعيلي قال ان الرئيس روحاني سيزور العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في القمة الخامسة بين قادة ايران وروسيا وتركيا والتي ستعقد يوم الاثنين 16 سبتمبر استمراراً للتشاورات بين الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة لحل الأزمة السورية.

وأضاف، بالاضافة الى مباحثات رؤساء ايران وروسيا وتركيا في اطار هذه القمة، سيبحث رؤساء هذه الدول استمرار وتعزيز التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الاتصالات الاقليمية.

وتابع، وعلى هامش اجتماع انقرة، سيكون للرئيس روحاني لقاءات منفصلة مع الرئيسين الروسي والتركي حيث سيبحث فيها اهم القضايا الثنائية والعلاقات الثنائية.

وسيرافق الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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