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رقم الخبر: 263401
تاريخ النشر: أيلول 13, 2019
الوقت: 16:16
الاقسام: منوعات
نتنياهو وغزة
الکلمات المفتاحية
نتنياهو وغزة
كاريكاتير
منوعات
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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