حُرم رجل في بريطانيا من رخصة قيادة لمدة ثلاث سنوات بعد أن فقد السيطرة على القيادة في حادث أدى إلى وفاة أحد المشاة.

اتجه إدفيناس جيليوس من ليتوانيا نحو اليمين عند تقاطع مزدحم في مدينة برادفورد، غرب يوركشاير في شمال إنجلترا، عندما لاحظ فجأة عنكبوتا معلقا من سقف سيارته، بحسب صحيفة «يوركشاير».

ومن شدة خوفه من العنكبوت فقد السائق السيطرة على عربته وضربت السيارة بعمود على الرصيف ثم وقع العمود على رأس امرأة، جانيت كاوود، البالغة من العمر 58 عاما، التي كانت على وشك عبور الطريق.

وأصيبت جاميت بكسور خطيرة في جمجمتها، ما أدى إلى وفاتها بعد 13 يوما من الحادث.

واعترف السائق بذنبه في 6 سبتمبر وحكمت عليه محكمة برادفورد الملكية لمدة عام من الخدمة الاجتماعية و220 ساعة من العمل بدون أجر. سيتعين على الرجل دفع 320 جنيهاً كتعويض عن التكاليف القانونية.

وحُرم أيضاً من حق قيادة السيارة لمدة ثلاث سنوات. وأشار القاضي إلى أن الليتواني تائب بصدق لقتل المرأة ولم يجلس قط وراء عجلة القيادة منذ وقوع الحادث، الذي وقع في أغسطس عام 2018.