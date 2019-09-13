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رقم الخبر: 263397 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: منوعات  
ثلاثة توائم متطابقون ومصير واحد

ثلاثة توائم متطابقون ومصير واحد

قالت الشرطة في بريطانيا إنه تم سجن ثلاثة توائم متطابقين بعد أن ثبت تورطهم جميعاً في مخطط لإعطاء أسلحة نارية لمجرمين خطرين.

وتم ربط الحمض النووي الذي عثر عليه على مسدس بكل من ريس ورالستون وريكي جابرييل (28 عاماً) من شمال لندن، ولكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات ثبت تورط الثلاثة. وقال دريس هايوكن كبير المفتشين المؤقت إن «الثلاثة حاولوا استغلال تطابق الحمض النووي وملامحهم في محاولة للتملّص من عواقب أفعالهم».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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