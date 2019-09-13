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رقم الخبر: 263389 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
أم تبيع توأمها لشراء هاتف جديد

أم تبيع توأمها لشراء هاتف جديد

أقدمت أم صينية على بيع توأم حديثي الولادة مقابل 9 آلاف دولار تقريبا لسداد فواتير بطاقة الائتمان الخاصة بها.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل»، اشترت والدة الطفلين، وهي في العشرينات من عمرها، هاتفا جديدا من المبلغ الذي جنته مقابل بيع ولديها.

وألقت الشرطة القبض على الأم وشريكها، وقامت بإعطاء الطفلين لأجدادهما للعناية بهما.

أنجبت المرأة توأمها في سبتمبر/ أيلول الجاري، وكان الطفلان بحاجة لعناية خاصة لأنهما ولدا قبل أوانهما، ولم يظهر شريكها منذ ذلك الحين، كما ورفض والداه مساعدتها على إعالة الطفلين.

نتيجة لذلك، قررت السيدة بيع طفليها لأنهما شكلا عبئا عليها، حيث باعت الأول مقابل 45 ألف يوان (نحو 6300 دولار) والآخر مقابل 20 ألف يوان (2800 دولار).

واستخدمت الأم المال لسداد فواتير بطاقة الائتمان الخاصة بها وشراء هاتف جوال جديد.

يذكر أن المتورطين في جرائم تهريب الأطفال والاتجار بهم، معرضون للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا للقوانين الصينية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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