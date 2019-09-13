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رقم الخبر: 263382 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:23 الاقسام: ثقافة وفن  
إنطلاق معرض دمشق الدولي للكتاب بمشاركة إيرانية

إنطلاق معرض دمشق الدولي للكتاب بمشاركة إيرانية

بدأت يوم الخميس، أعمال معرض دمشق الدولي للكتاب في نسخته الواحدة والثلاثين بمشاركة مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية التي جاءت بهدف التعريف بالامكانيات المتوفرة في البلاد في مجال طباعة ونشر الكتب.

وأفاد قسم العلاقات العامة لمؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية اليوم الجمعة، ان هذه المؤسسة شاركت في المعرض بـ350 كتابا في مجال أدب الدفاع المقدس، والثورة الإسلامية، والدين، والأدب المعاصر، والأطفال والناشئة، والدراسات الإيرانية، والفن، وتعليم اللغة الفارسية، والكتب المختارة والحائزة على جوائز في العام الماضي.

ويعد التعريف بمعرض طهران الدولي للكتاب في إطار مجموعة من الكتيبات، ودعوة الناشرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، والتعريف بمشروع "غرنت" (منحة لتسهيل تسويق الكتب الإيرانية)، وتقديم كتيب "نظرة عامة على صناعة النشر في إيران" باللغة الإنكليزية، الذي يشتمل على التعريف بالمراكز الإعلامية الدولية المعنية بالكتب، والتعريف بالنقابات الأدبية ودور ووكالات النشر، من الفعاليات الجانبية لمؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية في معرض دمشق الدولي للكتاب.

وتقام الدورة الواحدة والثلاثين لمعرض دمشق الدولي للكتاب في الفترة من 12 أيلول/سبتمبر حتى 22 من الشهر نفسه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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