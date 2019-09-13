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رقم الخبر: 263381 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 16:23 الاقسام: ثقافة وفن  
مصور ايراني يفوز بمنحة وكالة «جيتي إيميجز» لعام 2019

مصور ايراني يفوز بمنحة وكالة «جيتي إيميجز» لعام 2019

اعلنت وكالة «جيتي إيميجز» (Getty Images) عن اسماء ثلاثة مصورين صحفیین بمن فيهم المصور الايراني هاشم شاكري، الذين فازوا بمنحة (Reportage Photography Grant) للعام 2019 من قبل هذه الوكالة والتي تبلغ قيمتها 15 الف دولار لكل منهم لمتابعة مشاريع وثائقية طويلة الاجل.

وهذا العام الثاني الذي تقدم وكالة «جيتي إيميجز» هكذا منحة للمصورين من اجل اكمال مشاريعهم الوثائقية طويلة الامد.

وفاز المصور الايراني «شاكري» بهذه المنحة لالتقاطه مجموعة من الصور تحت عنوان «الرثاء على موت بحيرة هامون» الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد)؛ متناولا في هذه الصور اسباب جفاف هذه البحيرة ونتائج الجفاف على المحافظة وكيفية انهيار نظامها البيئي المتعلق بهذه البحيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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