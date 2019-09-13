مصور ايراني يفوز بمنحة وكالة «جيتي إيميجز» لعام 2019 اعلنت وكالة «جيتي إيميجز» (Getty Images) عن اسماء ثلاثة مصورين صحفیین بمن فيهم المصور الايراني هاشم شاكري، الذين فازوا بمنحة (Reportage Photography Grant) للعام 2019 من قبل هذه الوكالة والتي تبلغ قيمتها 15 الف دولار لكل منهم لمتابعة مشاريع وثائقية طويلة الاجل.