حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في ايران بصمتها الخاصة في المدن الايرانية؛ ومنها مراسم محرم وعاشوراء حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقاً لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحداً وهو التزام بعزاء الامام الحسين(ع).

ومن بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق ايران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم، بعضها لازال يحتفظ برونقه وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى.

وتناقل أهالي أذربايجان واردبيل العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء أشهرها «شاه حسين» التي تبدأ من اواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء، ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصا التي تستخدم حالياً بدلاً عن السيف بعد تحريم التطبير.

يضع المشاركون ايديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليل على الوحدة والتماسك يقف المعزون بشكل منتظم في هذه المراسم يضعون العصا على الأرض ويرددون بصوت عالٍ «شاخ سي» اي (الشاه حسين)، ثم يرفعون العصا نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عالٍ «واخ سي» إي (واي حسين)، كما يضع المشاركون ايديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليل على الوحدة والتماسك.

وتشير هذه الحركة إلى حرب الامام الحسين وأصحابه مع يزيد بن معاوية في صحراء كربلاء.