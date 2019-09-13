مراسم رفع المشاعل في منطقة دولت آباد بطهران أقيمت مراسم رفع المشاعل من قبل المواطنين العراقيين من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف في منطقة دولة آباد في مدينة ري (طهران). وهذه المشاعل تمثل نموذجاً للمشاعل التي أحرق اليزيديون خيام أباعبدالله الحسين(ع) ظهر يوم عاشوراء خلال واقعة الطف.