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رقم الخبر: 263376 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مراسم رفع المشاعل في منطقة دولت آباد بطهران

مراسم رفع المشاعل في منطقة دولت آباد بطهران

أقيمت مراسم رفع المشاعل من قبل المواطنين العراقيين من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف في منطقة دولة آباد في مدينة ري (طهران). وهذه المشاعل تمثل نموذجاً للمشاعل التي أحرق اليزيديون خيام أباعبدالله الحسين(ع) ظهر يوم عاشوراء خلال واقعة الطف.
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
مراسم رفع المشاعل في دولة آبادمراسم رفع المشاعل في دولة آباد
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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