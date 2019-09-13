أعلن أمين لجنة تطوير علوم الخلايا الجذعية التابعة لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية "أمير علي حميدية" عن نشر ألفين و149 مقالة مفهرسة في قاعدة بيانات سكوبوس (Scopus) من قبل الباحثين الإيرانيين في العام 2018 وأضاف: ان إيران إرتقت الى المركز الـ14 في مجال تطوير علوم الخلايا الجذعية من المركز الـ31 في العام الماضي.

وخلال كلمة له في الحفل الختامي للملتقى الدولي الثالث والوطني الحادي عشر للتقانة الحيوية في طهران تابع حميدية، ان الباحثين الإيرانيين احتلوا المركز الأول إقليميا في تطوير علوم الخلايا الجذعية، بعد التفوق على منافسيهم في المنطقة بمن فيهم الباحثين الأتراك.

وأضاف: هناك 86 تجربة سريرية قيد التنفيذ في إيران في مجال الخلايا الجذعية وستدخل نتائجها قريبا مرحلة الإنتاج الوفير .

وانعقد الملتقى الدولي الثالث والوطني الحادي عشر للتقانة الحيوية في الجمهورية الإسلامية من 1 أيلول/سبتمبر حتى 3 من الشهر نفسه بحضور خبراء وباحثين إيرانيين وأجانب في مجال التقانة الحيوية.