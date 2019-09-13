ونشرت مجلة تايمز للتعليم العالي، في تنقيحها 2020، والذي نشر في عام 2019، اسم 40 جامعة إيرانية في قائمة أفضل المؤسسات العلمية في العالم.

بشكل عام، تم تصنيف الف و396 مؤسسة علمية من مختلف البلدان في قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي.

يقوم هذا التصنيف على منهجية واضحة تقوم بدورها على 13 سِمة مجمعة تحت خمس فئات: التدريس (30% من الدرجة النهائية)، البحث (30 في المئة)، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).