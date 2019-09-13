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رقم الخبر: 263361 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الجامعات الإيرانية بين أفضل الجامعات في العالم
وفقا لمجلة تايمز للتعليم العالي:

الجامعات الإيرانية بين أفضل الجامعات في العالم

صنفت 40 جامعة إيرانية بين أفضل الجامعات والمعاهد العلمية وفقا لمجلة تايمز للتعليم العالي.

ونشرت مجلة تايمز للتعليم العالي، في تنقيحها 2020، والذي نشر في عام 2019، اسم 40 جامعة إيرانية في قائمة أفضل المؤسسات العلمية في العالم.

بشكل عام، تم تصنيف الف و396 مؤسسة علمية من مختلف البلدان في قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي.

يقوم هذا التصنيف على منهجية واضحة تقوم بدورها على 13 سِمة مجمعة تحت خمس فئات: التدريس (30% من الدرجة النهائية)، البحث (30 في المئة)، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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