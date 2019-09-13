صرح أمين لجنة تنمية البايوتكنولوجيا التابعة للقسم العلمي والتقني بالمكتب الرئاسي الإيراني مصطفى قانعي أنّ نسبة المرضى الأجانب الذين تم علاجهم بالأدوية الإيرانية بدأت بالارتفاع.

وقال قانعي في اجتماع عقدته اللجنة العلمية والتقنية التابعة للأمانة العامة لمجلس الثورة الثقافية في إيران إنّ الشركات المعرفية الإيرانية تجني 50 بالمئة من عوائدها عبر بيع المنتجات البايوتكنولوجية.

وأعلن أن المنتجات البايوتكنولوجية تشكّل 60 بالمئة من السلع المصدرة للشركات المذكورة وهو ما يدلّ على التنمية اللافتة التي أحرزتها هذه الشركات.

كما أعلن أنّ إيران قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال البايوتكنولوجيا ولاسيما الطبية حيث تمكنت بهذه الانجازات سد حاجاتها بالكامل وتصدير الأدوية البايوتكنولوجية حالياً إلى الخارج.

وأشار إلى أن روسيا والعراق وسوريا وباكستان وماليزيا وتركيا تشكل أبرز عملاء الشركات الإيرانية المنتجة للأدوية الحيوية لافتا إلى أنّ عملية نقل تقنيات إنتاج الأدوية البايوتكنولوجية إلى الأرجنتين قيد الإنجاز.

وأعلن أنّ إجمالي قيمة المنتجات البايوتكنولوجية التي أنتجتها الشركات المعرفية الإيرانية تقدّر مليارا ومئتي مليون دولار مضيفاً أنه إذا أعد تخطيط مناسب لهذه المنتجات سيتضاعف هذا الرقم.

وخلص إلى أنّ صناعة البايوتكنولوجيا من شأنها أن تدرّ مزيداً من الأرباح على البلاد مشيراً إلى أنّ الاهتمام بهذا المجال يثمر عن التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال ثمة مجالات عديدة منها الطحالب والزراعة الحيوية والوقود الحيوي وغيرها إذ يؤدي تنميتها الى تحقيق الازدهار الاقتصادي في البلاد.