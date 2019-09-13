دخل جهاز قياس مواصفات المواد النانوية حيز الإنتاج الصناعي في إيران لتستغني بذلك البلاد عن استيراده بالكامل.

وفي هذا الصدد قال المختص الإيراني في علم النانو عباس علي خدادادي، في تصريح أدلى به لوكالة فارس، إنّ جهاز قياس معايير المواد النانوية يقوم بتحديد أبرز سماتها المحفزات والمحفزات الضوئية والزيوليت.

وأضاف أنّ الجهاز المذكور من شأنه أن يستخدم في صناعات النفط والبتروكيمياويات والصلب لتحديد ميزات المواد النانوية ذات المسامات الدقيقة.

وأشار إلى أنّه تم إنتاج الجهاز المذكور منذ بضع سنوات والآن وبعد الاتفاق مع شركة إيرانية فقد دخل حيز الإنتاج الصناعي.