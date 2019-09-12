أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، عن مسيرات مليونية نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام للبلاد.

وجاء في بيان تجمع المهنيين السودانيين: "بدء مسيرات مليونية اليوم الخميس، لتسليم مذكرة، تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام للبلاد، تبدأ عند الواحدة ظهرا من وسط العاصمة الخرطوم (السوق العربي) حتى مباني القصر الجمهوري".

يذكر أن المجلس العسكري أصدر بيانا، في أبريل/نيسان الماضي، أعفى فيه النائب العام، عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح، من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

وأضاف البيان بأنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.

وبعد نحو شهرين، في 20 يونيو/حزيران الماضي، أقال المجلس العسكري أيضا النائب العام المكلف السوداني الوليد سيد أحمد من منصبه وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.

وكان وزراء الحكومة الانتقالية في السودان قاموا، الأحد الماضي، بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كأول حكومة عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي.