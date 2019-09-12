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رقم الخبر: 263339 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:59 الاقسام: سياسة  
ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

ايران وقرغيزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والشرطة

وقع وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ونظيره القرغيزي جنش عالييف في ختام مباحثاتهما بالعاصمة القرغيزية بيشكك اليوم الخميس اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال الامن والشرطة .

واعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل خلال هذه المباحثات لتعزيز العلاقات في مجال ضمان الامن .

وجرى خلال اللقاء ايضا تناول تقرير كامل عن جهود البلدين لحماية الاستقرار ومكافحة تهريب المخدرات والتطرف .

الى جانب ذلك بحث وزيرا داخلية البلدين قضية مكافحة عصابات المجرمين الدوليين والمهربين وضمان الامن على الحدود .

وكان وزير الداخلية الايراني قد بدا ظهر اليوم الخميس زيارة للعاصمة القرغيزية ويتضمن برنامجه تفقد اجهزة مكافحة تهريب المخدرات ولقاء رئيس الوزراء القرغيزي محمد قالي عبدالقاضي اوف .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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