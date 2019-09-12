  • الخميس ١٢ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263338 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:51 الاقسام: اقتصاد  
العراق: سنواصل استيراد الغاز من إيران

العراق: سنواصل استيراد الغاز من إيران

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الاربعاء، أن العراق سيواصل استيراده للغاز من ايران.

وشدد الغضبان في تصريح صحافي في ابو ظبي على موقف العراق من استيراد الغاز الايراني مبينا  ان الفرصة ضئيلة لإعادة فتح خط أنابيب تصدير عبر السعودية.

واضاف الغضبان أن  العراق مازال يسعى إلى استكشاف الغاز في صحرائه الغربية نظراً لما تحويه المنطقة من احتياط محتمل، كاشفا عن توقيع عقد مع شركة روسية بخصوص منطقة إمتياز للتنقيب عن الغاز.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5602 sec