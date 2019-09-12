أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الاربعاء، أن العراق سيواصل استيراده للغاز من ايران.

وشدد الغضبان في تصريح صحافي في ابو ظبي على موقف العراق من استيراد الغاز الايراني مبينا ان الفرصة ضئيلة لإعادة فتح خط أنابيب تصدير عبر السعودية.

واضاف الغضبان أن العراق مازال يسعى إلى استكشاف الغاز في صحرائه الغربية نظراً لما تحويه المنطقة من احتياط محتمل، كاشفا عن توقيع عقد مع شركة روسية بخصوص منطقة إمتياز للتنقيب عن الغاز.