  • الخميس ١٢ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263337 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
مصرع واصابة عدد من الجنود الأفغان بهجوم انتحاري جنوب كابول

مصرع واصابة عدد من الجنود الأفغان بهجوم انتحاري جنوب كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، مصرع 4 جنود وإصابة 3 آخرين، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني جنوب كابول.

من جانبه، أعلن تنظيم طالبان، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة الجيش الوطني في كابول.

في سياق آخر، وقع انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء الماضي، لكن لم يصدر أي بيان رسمي عن التفجير حتى الآن.

وذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع، مع بدء الساعات الأولى من يوم الأربعاء، الذي يوافق ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001.

وقالت إن سحب الدخان ارتفعت في سماء كابول بعد منتصف ليل الثلاثاء، بتوقيت المدينة، بينما علت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أنه تم تأكيد وقوع الإنفجار، عبر اتصال هاتفي مع العاملين، في السفارة، دون الحصول على مزيد من التفاصيل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0247 sec