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رقم الخبر: 263334 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:33 الاقسام: عربيات  
قصف هستيري لطيران تحالف العدوان على صعدة

قصف هستيري لطيران تحالف العدوان على صعدة

شن طيران تحالف العدوان السعودي صباح اليوم الخميس سلسلة غارات هستيرية على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران تحالف العدوان شن اكثر من 11 غارة جوية على مديريات مختلفة في محافظات صعدة.

کما شن طيران التحالف غارتين على منطقة بكيل ادت لاصابة رجل وامرأة وتضرر في منازل المواطنين كما شن غارة على منطقة الحجلة وغارتين على منطقتي القد وبني معين بمديرية رازح الحدودية.

كما شن طيران التحالف غارتين على منطقة النعاشوة بمديرية حيدان واربع غارات على مديرية الظاهر.

وتسبب غارات التحالف منذ 26 مارس 2015 على مختلف محافظات اليمن بسقوط ضحايا مدنيين واضراراً في ممتلكات المواطنين والبنية التحيتية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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