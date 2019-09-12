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رقم الخبر: 263332 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:29 الاقسام: عربيات  
العقوبات الأمريكية وسام على صدر المقاومة وقادتها
الجهاد الاسلامي:

العقوبات الأمريكية وسام على صدر المقاومة وقادتها

قالت حركة الجهاد الاسلامي ان قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قيادات المقاومة الفلسطينية يمثل فصلاً من فصول العداء الأمريكي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وشراكة مع الاحتلال المجرم في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

واكدت في بيان وصل مراسلنا انه لن تكون لهذا القرار أي قيمة ولا تأثير على المقاومة وقيادتها التي تدرك تماماً دور أمريكا القذر في حماية ودعم الإرهاب وتنظيمه.

واضاف البيان (إن الأخوين المجاهدين الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي للحركة والأخ القائد بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" يتشرفان بأداء دور مهم وواجب في مواجهة الإرهاب والعدوان المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا والمعتدي على شعبنا ومقدساتنا ، وإن طريقهما الجهادي متواصل رغم كل هذا الطغيان الصهيوأمريكي)

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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