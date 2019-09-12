تأهل لاعبا الشطرنح في المنتخب الايراني "علي رضا فيروزجا" و"برهام مقصودلو" الى المرحلة الثانية من منافسات بطولة العالم للشطرنج المقامة حاليا بروسيا ليسجلان افضل النتائج في تاريخ الشطرنج الايراني في هذه البطولة.

كما سيتأهل اللاعبان "محمد امين طباطبائي" و"احسان قائم مقامي" اليوم الخميس الى المرحله الثانية من المنافسات في حال فوزهما لينضما بذلك الى "فيروزجا" و"مقصودلو".

وأنطلقت أولى مباريات بطولة العالم للشطرنج في 10 سبتمبر الجاري في خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات في الثاني من أكتوبر المقبل.