  • الخميس ١٢ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263331 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:15 الاقسام: رياضة  
تسجيل افضل النتائج للاعبي الشطرنج الايرانيين في بطولة العالم

تسجيل افضل النتائج للاعبي الشطرنج الايرانيين في بطولة العالم

تأهل لاعبا الشطرنح في المنتخب الايراني "علي رضا فيروزجا" و"برهام مقصودلو" الى المرحلة الثانية من منافسات بطولة العالم للشطرنج المقامة حاليا بروسيا ليسجلان افضل النتائج في تاريخ الشطرنج الايراني في هذه البطولة.

كما سيتأهل اللاعبان "محمد امين طباطبائي" و"احسان قائم مقامي" اليوم الخميس الى المرحله الثانية من المنافسات في حال فوزهما لينضما بذلك الى "فيروزجا" و"مقصودلو".

وأنطلقت أولى مباريات بطولة العالم للشطرنج في 10 سبتمبر الجاري في خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات في الثاني من أكتوبر المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0592 sec