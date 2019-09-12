قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة "کهکیلویة وبویر أحمد"، (جنوب غربي البلاد) أن 3 أطنان و400 ألف من المخدرات تم ضبطها في المحافظة خلال العام الجاري لتسجل ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

واعلن العميد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس، ان أكثر من أربعة أخماس هذه المخدرات ، تم ضبطها على طرق العبور من المحافظة.

وأضاف: في العام الماضي، تم اكتشاف 5 أطنان و 330 كيلوغراما من المخدرات في كهكيلويه وبوير أحمد.