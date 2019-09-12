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رقم الخبر: 263327 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 18:08 الاقسام: سياسة  
ارتفاع حجم ضبط المخدرات بنسبة 42 بالمائة في جنوب غربي البلاد

ارتفاع حجم ضبط المخدرات بنسبة 42 بالمائة في جنوب غربي البلاد

قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة "کهکیلویة وبویر أحمد"، (جنوب غربي البلاد) أن 3 أطنان و400 ألف من المخدرات تم ضبطها في المحافظة خلال العام الجاري لتسجل ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

واعلن العميد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس، ان أكثر من أربعة أخماس هذه المخدرات ، تم ضبطها على طرق العبور من المحافظة.

وأضاف: في العام الماضي، تم اكتشاف 5 أطنان و 330 كيلوغراما من المخدرات في كهكيلويه وبوير أحمد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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