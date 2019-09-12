غادر وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، طهران اليوم الخميس متوجها الى العاصمة القرغيزية بيشكك لاجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين القرغيزيين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيلتقي وزير الداخلية الايراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين نظيره القرغيزي "جونوش علييف" حيث سيقوم الجانبان بالدراسة النهائية لصيغة اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الامن والشرطة.

ويرافق رحماني فضلي في هذه الزيارة كل من رئيس مركز الشوون الدولية بوزارة الداخلية "رحيم ساكي" والمدير العالم لقسم الشوون الحدودية في الوزارة "حسين قاسمي" ومحافظ خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد "علي رضا رزم حسيني".