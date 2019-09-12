في اطار تحليله ورؤيته لقضايا الأمن في المنطقة وغرب آسيا والعالم، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، في كلمة القاها أمام طلاب جامعة الدفاع العليا الصينية، إن إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج الفارسي.

اللواء محمد باقري، الذي وصل إلى بكين أمس (الأربعاء) تلبية لدعوة من نظيره الصيني، قال اليوم الخميس في كلمة القاها أمام الأساتذة والطلاب بجامعة الدفاع العليا الصينية في بكين: أن الجمهورية الإسلامية قد اختارت عقيدة الدفاع كاستراتيجية لأمنها القومي في هذه الظروف وفي إطار المعايير الدولية بالاعتماد على تعاليمها الدينية والعقائدية والثورية وبالاتكاء على دراية وتدبر قائد الثورة الإسلامية وبدعم ومساندة القدرات اللامتناهية لشعبها بهدف تعزيز الرخاء الوطني والأمن والتنمية .

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار هذه الستراتيجية، قد عززت قدراتها الدفاعية والعسكرية منذ انتصار الثورة الإسلامية، وقال إن التاريخ يكشف على أننا لم ولن نكن أبدا البادئين بالعدوان أو الحرب، لكننا ندافع عن أمننا وسيادتنا بقوة في حالة حدوث أي غزو أو تدخل للأجانب.

واضاف اللواء باقري، ان اجتياز الأزمات المختلفة على مدى العقود الاربعة الماضية، مثل تخطي الحرب المفروضة بنجاح والعديد من الازمات السياسية والأمنية والانقلابات والعقوبات الاقتصادية، ومواجهة التدخلات الأمريكية والغربية باقتدار وبالتزامن تحقيق التطور غير المسبوق للقدرات العلمية والصناعية والدفاعية والعسكرية، كلها مؤشرات على قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

أمريكا تسعى إلى الهيمنة غير المشروعة

وقال اللواء باقري إن الولايات المتحدة، كقوة عظمى باقية منذ الحرب الباردة، تواصل فرض هيمنتها غير المشروعة من خلال استخدام الأدوات العسكرية والاقتصادية والتهديد والعقوبات والاتهامات والتدخل والاحتلال والعدوان على دول العالم، واضاف : ان امريكا تهاجم وبشتى الوسائل أي بلد أو شعب يسعى إلى حماية استقلاله والحفاظ على سيادته الوطنية، وفي هذا المسار تنتهك جميع الالتزامات والمعايير الدولية.

وتابع قائلا : إن اجتياز هذه الظروف المريرة والخطرة والهشة، يتطلب عزم وأرادة عالمية وقال: يجب على الحكومات والأمم الحرة والمفكرين والمثقفين، اعتماد استراتيجيات مناسبة تتسم بالحكمة والذكاء، لمواجهة حازمة لأطماع بعض القوى ، ورسم مستقبل مشرق للسلام والاستقرار والأمن في العالم في اطار قبول الحقوق والمعايير ومراعاة الحقوق والمصالح غير القابلة للتصرف للدول والشعوب.

أمن الخليج الفارسي يجب ان يؤمن من قبل دول المنطقة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية يجب أن يكون الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر ، مناطق آمنة لتصدير الطاقة إلى العالم ، وبالتأكيد ينبغي توفير هذا الأمن فقط من قبل الدول المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وأن نشر القوات والمشاريع العسكرية الأمريكية والغربية مثل خطة التحالف الأمريكية الفاشلة لتأمين الشحن في الخليج الفارسي، لاتؤدي الى أي نتيجة سوى تفاقم وانعدام الأمن .

واضاف اللواء محمد باقري: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ظلت متمسكة بوجهة نظرها هذه من خلال استراتيجية المقاومة النشطة على مدى السنوات القليلة الماضية، والمثال على ذلك سقوط طائرة RQ۴ الأمريكية بسبب تجاوزها لاجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي.

وصرح اللواء باقري، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستوفر، من جانبها، الأمن لهذه المنطقة الحساسة لسنوات عديدة، لكنها تعتبر وجود قوى أجنبية تحديا رئيسيا لأمنها.

داعش والقاعدة هي نتاج السياسات الأمريكية والغربية

ووصف المسؤول الكبير في الجمهورية الإسلامية، الإرهاب والتطرف بأنهما تهديد منتشر في العالم، ومن التحديات التي تواجهها دول غرب آسيا، وتعرضا المنطقة للخطر، وأضاف: إن مواجهتهما أولا وقبل كل شيء تتطلب فهماً صحيحاً للعوامل الكامنة وراء انشائهما ودعمهما.

وقال اللواء باقري إن داعش والقاعدة وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية، هي بلا شك ووفقا لاعترافات متكررة وعلنية من قبل قادة امريكا، هي نتاج سياسات وإجراءات أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية، هؤلاء سعوا ومن خلال انشاء هذه الجماعات الارهابية، الى زعزعة النظام الحالي في المنطقة وإعادة هندسة الشرق الأوسط الجديد، وايضا تقديم صورة قبيحة وغير واقعية للإسلام دين الرحمة والرأفة والمودة.

وصرح بإن ظاهرة الارهاب تم إنشاؤها بدعم صريح وسري من امريكا في سوريا والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان، وتوسعت لتشمل حدود الصين ودول شرق آسيا الأخرى، مضيفا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لعبت دورا فاعلا وحيويا في الحرب ضد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ووقفت إلى جانب الحكومات الشرعية لتلك البلدان، وأدت دورا تاريخيا وخالدا في الكفاح الصادق ضد الإرهاب والتطرف وقدمت العديد من الشهداء، مؤكدا ان السبيل الوحيد لمكافحة الارهاب والتطرف، هو الحضور والمشاركة الفاعلة من قبل البلدان الاخرى وليس المشاركة الاستعراضية والمخادعة، لمواجهة الإرهاب.

الكيان الاسرائيلي غير الشرعي لايلتزم بأي مبادئ أو قوانين

واشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى إن إرهاب الدولة واحتلال الأرض، من القضايا والتحديات الاخرى التي تسهم في اثارة الأزمات المزعزعة للاستقرار في العالم، وقال: ان الأراضي الفلسطينية محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي غير الشرعي لعقود من الزمن وجرى طرد الشعب الفلسطيني المضطهد من أراضيه.

وتابع: هذا الكيان لا يلتزم بأي من المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وهو مسلح بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة ويواصل عدوانه وتهديداته ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني ولكن أيضا ضد دول الجوار مثل لبنان وسوريا وإيران، ويهدد جميع الدول والأمم في المنطقة لدرجة استخدام الأسلحة النووية.

وأكد اللواء باقري، ان هذا السيناريو تكرره السعودية والإمارات في الأراضي اليمنية الفقيرة، والتي لا حول لها ولا قوة، حيث تنفذ أكثر الهجمات عدوانية ضد النساء والرجال والأطفال على مدار السنوات الخمس الماضية، لذا فان اجتياز هذه الأزمة التي طال أمدها، تتم فقط مع عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني واحترام رأي الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان على اليمن.

لا سبيل في الاتفاق النووي سوى التعاطي المنطقي واحترام حقوق الشعب الإيراني

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد انتصار الثورة الإسلامية، لم تفكر مطلقا في انتاج الأسلحة النووية، ومن حيث المبدأ، يعتبر إنتاج واستخدام الأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل مخالفا لقيمها الدينية، وان جهود إيران في مجال الابحاث والصناعة النووية، كانت فقط لاستثمار القدرات النووية في مجالات الاقتصاد وإنتاج الطاقة وفي المجالات الطبية والعلاجية وما شابه ذلك بموجب قواعد ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى الآن لم يقدم اي تقرير عن مخالفة إيران للمعايير الدولية من قبل تلك المنظمة.

وقال اللواء باقري في كلمة القاها في جامعة الدفاع العليا في الصين: وفي هذا السياق، قبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تعامل إيجابي ومنطقي مع المجتمع الدولي، بالمفاوضات النووية 5 + 1، وحتى وضعت قيودا على أنشطتها النووية، ولعب أصدقاؤنا الصينيون والروس دورا مهما في هذه المفاوضات، ولكن بعد سنوات من التفاوض وحتى التوقيع على الوثائق، تخلت الولايات المتحدة عن التزاماتها واتفاقياتها ، وجندت كل ما لديها من قدرة على تهديد ومعاقبة إيران.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال متمسكة بالتزاماتها، إلا أنها قررت استئناف جميع الأنشطة النووية مرة اخرى في حالة عدم امتثال البلدان الأخرى لالتزاماتها.

قدرة إيران الصاروخية للدفاع عن نفسها

وصرح اللواء باقري بان قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية، تستخدم للدفاع في مواجهة التهديدات المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: تمكنا من تطوير قدراتنا الصاروخية بالاعتماد على امكانياتنا المحلية .

وتابع قائلا: بطبيعة الحال، في منطقة حيث يتم تسليح الكيان الصهيوني بالأسلحة وحتى الأسلحة النووية ويواصل تهديداته اليومية ضد دول المنطقة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتواجد عشرات الالاف من القوات الأمريكية المسلحة باحدث الأسلحة الجوية والبحرية والبرية في المنطقة، وانفاق بعض الأنظمة الإقليمية مثل السعودية والإمارات مليارات الدولارات سنويا على شراء جميع أنواع الأسلحة المتطورة، فانه يتعين على الجمهورية الإسلامية، أن تعمل للحفاظ على أعلى مستوى من الأمن والجهوزية لمواجهة أي من الحالات الطارئة، وهذا نهج منطقي ودفاعي تماما.

سنشهد تطوير العلاقات مع الصين بصورة ملحوظة

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان العلاقات الدفاعية والعسكرية بين ايران والصين ستشهد تطورا ملحوظا.

وصرح اللواء باقري اليوم الخميس في حديث مع المراسلين في بكين بشان اجندات زيارته الحالية الى الصين: سنشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الدفاعية والعسكرية بين الصين وايران بهدف تعزيز السلام والاستقرار والامن لشعبي البلدين.

واشار الى اجندات مباحثاته مع رئيس هيئة الاركان العامة ومساعد اللجنة العسكرية المركزية في الصين، وقال انه اتخذ القرار بان يتم دراسة قضايا متعددة بشان شتي جوانب الابحاث والانتاج والعمل المشترك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفنية والصناعية المشتركة بين البلدين قريبا.

واضاف ان للجنة العسكرية المشتركة بين ايران والصين ستعقد اجتماعا في طهران قريبا حيث سيتناول العديد من القضايا بما فيها القضايا التدريبية ومزيد من تبادل الاساتذة والطلبة ومشاركه مجموعة القطع البحرية الصينية في المناورة المشتركة بين ايران والصين وروسيا في مياه بحر عمان.

وتابع انه اتخذ القرار خلال هذه الزيارة بان ينقل الاساتذة الايرانيين الخبرات القيمة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية في مجال القتال البحري للدفاع عن اجواء البلاد في الخليج الفارسي وبحر عمان ومكافحة الارهاب في سوريا والعراق للطلبة الصينيين كما قرر الجانبان ايضا بان يقدم الطرف الصيني خبراته القيمة في متناول يد الطلبة الايرانيين.

واشار الى زيارته لجامعة الدفاع العليا الصينية وقال ان استراتيجيات ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان امن المناطق المختلفة والقضايا المتعلة بالعقيدة الدفاعية تم تبيينها لطلبة هذه الجامعة كما تم الاتفاق بان نعمل معا بشان نقل الخبرات وتبادل الاساتذة.