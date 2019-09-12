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رقم الخبر: 263321 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم الليلة الاخيرة للعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

إقامة مراسم الليلة الاخيرة للعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقيمت مراسم الليلة الاخيرة للعزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) وأهل بيته وصحبه الابرار بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
وشارك في هذه المراسم، التي صادفت ايضا ذكرى استشهاد الامام السجاد (ع) والتي أقيمت مساء الاربعاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران، عدد من المسؤولين وحشد كبير من ابناء الشعب.
وخلال المراسم، تحدث عضو مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد خاتمي، عن واقعة الطف بكربلاء لافتا الى ان بعض الشخصيات لم يدخلوا الساحة نصرة للامام الحسين (ع) في الوقت المناسب فوقعت تلك الماساة ولو كانوا قد دخلوا في الوقت المناسب لربما تغير مجرى التاريخ.
واعتبر آية الله خاتمي الثقة بالاجانب مثالا لحب الدنيا، وقال، ان الاعداء يريدون الايحاء بأن الشعب الايراني قد تعب الا إن الشعب المتمسك بنهج عاشوراء لن يتعب ولن يثق بالاعداء.
وفي المراسم ايضا قرأ المنشدان الحسينيان مرتضى طاهري وسعيد حداديان مراثي بالمناسبة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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