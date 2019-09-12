وشارك في هذه المراسم، التي صادفت ايضا ذكرى استشهاد الامام السجاد (ع) والتي أقيمت مساء الاربعاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران، عدد من المسؤولين وحشد كبير من ابناء الشعب.

وخلال المراسم، تحدث عضو مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد خاتمي، عن واقعة الطف بكربلاء لافتا الى ان بعض الشخصيات لم يدخلوا الساحة نصرة للامام الحسين (ع) في الوقت المناسب فوقعت تلك الماساة ولو كانوا قد دخلوا في الوقت المناسب لربما تغير مجرى التاريخ.

واعتبر آية الله خاتمي الثقة بالاجانب مثالا لحب الدنيا، وقال، ان الاعداء يريدون الايحاء بأن الشعب الايراني قد تعب الا إن الشعب المتمسك بنهج عاشوراء لن يتعب ولن يثق بالاعداء.

وفي المراسم ايضا قرأ المنشدان الحسينيان مرتضى طاهري وسعيد حداديان مراثي بالمناسبة.