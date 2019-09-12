  • الخميس ١٢ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263319 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
ريابكوف: روسيا تتفهم خطوات ايران ازاء الاتفاق النووي

ريابكوف: روسيا تتفهم خطوات ايران ازاء الاتفاق النووي

اعلن مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده تتفهم خطوات ايران ازاء الاتفاق النووي رغم الاعلان عن خطوتها الثالثة.
وقال ريابكوف، في تصريح ادلى به لوكالة "اينترفاكس" الاربعاء، أن المرحلة الثالثة التي اعلنتها ايران في مجال خفض التزاماتها في الاتفاق لا تساهم في اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه الا إن الادلة على هذا القرار واضحة.
واضاف: إن بواعث مثل هذا العمل الذي قامت به ايران واضحة تماما بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن هذه المراحل بالامكان العودة عنها خلال فترة قصيرة.
وقال ريابكوف: إن مسؤولية المفاوضات حول الاتفاق النووي وكذلك معاهدة ستارت تقع على عاتق الاميركيين تماما لأنهم لو تمكنوا من تمهيد طريق مقبول لجميع الاعضاء ومنهم ايران فانه يمكن القول أن تغييرات بالاتجاه الصحيح قد حصلت في الولايات المتحدة الا أن مثل هذا الامر لم يلاحظ لحد الآن.
يذكر إن ايران اعلنت عن 3 خطوات لحد الآن لتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي واجراءاتها ضد التعاون الدولي مع ايران وكذلك تقاعس اوروبا وعدم تنفيذها لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/0923 sec