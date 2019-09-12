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رقم الخبر: 263316 تاريخ النشر: أيلول 12, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: دوليات  
بروجردي: إقالة بولتون علامة واضحة على فشل السياسات الأحادية لامريكا

بروجردي: إقالة بولتون علامة واضحة على فشل السياسات الأحادية لامريكا

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، إن إقالة بولتون هي علامة واضحة على هزيمة سياسة ترامب المتشددة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودرس لترامب ليعلم أن سياسة التنمر لن تجدي نفعا.
أشار علاء الدين بروجردي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الخميس، إلى إقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض كدليل على هزيمة سياسات امراء الحرب بالبيت الأبيض، وقال : ان الفريق المناوئ لايران في ادارة ترامب كان لديه مواقف مزدوجة تماما تجاه القضايا، من ناحية، يتبع سياسة الكيان الصهيوني، ومن ناحية أخرى، يعادي الجمهورية الإسلامية.
وصرح إن إقالة بولتون وهزيمة سياسة البيت الأبيض المناهضة لإيران، تظهر أن المتشددين الأمريكيين وترامب لن يحصلا على أي نتيجة، ولهذا يجب اعتبار هذه الإقالة بشارة خير .
وأعتبر النائب بروجردي، إقالة بولتون، كتغيير ملموس في سياسات ترامب تجاه الجمهورية الإسلامية، وقال إن هذه الإقالة توضح أيضا أن سياسات ترامب المتغطرسة والعسكرية لن تنجح، لا سيما فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية .
واضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس: إن إيران دولة قوية في المنطقة ولن تقف مكتوفة الأيدي ضد البلطجة، وتواجه بذكاء السياسات الجائرة في المنطقة.
وأعرب بروجردي عن أمله في أن يكون التغيير في إقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض درسا لترامب ليعرف كيف يتحدث وبأي لغة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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