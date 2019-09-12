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رقم الخبر: 263311 تاريخ النشر: أيلول 11, 2019 الوقت: 21:53 الاقسام: محليات  
طهران وبغداد توقعان مذكرة تفاهم بشأن نفقات علاج الايرانيين خلال الاربعين

طهران وبغداد توقعان مذكرة تفاهم بشأن نفقات علاج الايرانيين خلال الاربعين

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق، يوم الاربعاء، مذكرة تفاهم بشأن كيفية محاسبة نفقات علاج الايرانيين في العراق خلال زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام.
وأفاد مراسل وكالة انباء فارس، بأن رئيس منظمة الطوارئ الايرانية، بيرحسين كوليوند، ومساعد وزير الصحة العراقي في الشؤون الادارية والمالية، هاني موسى العقابي، وقعا الاربعاء مذكرة تفاهم بشأن كيفية محاسبة نفقات تقديم العلاج للايرانيين خلال زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام.
وبهذا الخصوص، قال كوليوند: خلال هذا الاجتماع، وضمن التشاور بشأن المواضيع الصحية والعلاجية خلال مراسم زيارة اربعين الامام حلسين عليه السلام، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تسديد نفقات الخدمات العلاجية للمواطنين الايرانيين في مراسم الاربعين وعرفة والاعياد الشعبانية وتاسوعاء وعاشوراء في العراق.
وأردف: وفقا لمذكرة التفاهم هذه، فقد تم التأكيد على ان تتم محاسبة نفقات علاج الايرانيين مثل المواطنين العراقيين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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