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رقم الخبر: 263305 تاريخ النشر: أيلول 11, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: دوليات  
بومبيو يعلّق بشأن علاقته مع بولتون وكيفية استقالته

بومبيو يعلّق بشأن علاقته مع بولتون وكيفية استقالته

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ما تم تداوله في وسائل الإعلام من عدم اتفاقه بدرجة كبيرة مع مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون.
وقال بومبيو في حديث للصحفيين في البيت الأبيض: "مرات عديدة لم نكن متفقين مع بولتون، هذا أمر مؤكد"، لافتا إلى أن المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي "طلب ليلا الاستقالة، وفي الصباح حصل عليها"، مضيفا "لدى الرئيس صلاحيات تعيين وإقالة أفراد فريقه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق، إنه طلب من مستشار الأمن القومي، جون بولتون الاستقالة بسبب خلافات في وجهات النظر معه، في حين أعلن بولتون أنه اقترح بنفسه استقالته على الرئيس.
ونقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أن ترامب قرر إلغاء الاجتماع مع قادة "طالبان" ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني في 8 سبتمبر في كامب ديفيد بسبب موقف مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي يعارض بشكل قاطع أي اتصال مع طالبان، في حين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو له موقف مغاير.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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