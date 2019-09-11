شنت طائرات العدو الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات العدو استهدفت موقع التل التابع للمقاومة الفلسطينية غرب دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العدو شن أربعة غارات على الموقع واستهدف مبنًى مهجورًا بمنطقة "الحكر" في دير البلح.

وفي شمال قطاع غزة، قالت المصادر إن طائرات العدو أغارت بـ4 صواريخ على موقع فلسطين الذي يتبع للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت أن طيران العدو أغار مجددًا على مدينة دير البلح، واستهدف بـ6 صواريخ موقع البحرية التابع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وزعم جيش العدو أن الغارات الجوية جاءت رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات في وقت سابق من الليلة الماضية.