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رقم الخبر: 263303 تاريخ النشر: أيلول 11, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌 روحانی: حرارة العشق الحسینی (علیه السلام) لا تفتر ابداً

📌ترامب یطرد مستشاره "جون بولتون" من البیت الابیض

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌سید حسن نصرالله: أي حرب ضد المقاومة تعنی نهایة "اسرائیل"

📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ملتزمة کما کانت بالاتفاق النووي

📌ظریف: نتنیاهو و فریق "ب" بصدد الحرب فقط

📌مندوب ایران فی الامم المتحدة یتهم امریکا بنقض معاهدة NPT

📌اقامة مراسم عاشوراء الحسینی بابهی الصور فی مختلف مناطق العالم

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌سید حسن نصرالله بمناسبة عاشوراء: الامام الخامنئي حسین العصر، ولن نترکه وحده للحظة واحدة

📌الحشد الشعبي یطهر 20 قریة بدیالی خلال عملیات عاشوراء

📌قبائل جنوب الیمن تعلن التعبئة العامة ضد الامارات

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌وزیر الامن: الممارسات المخالفة للشرع تناقض الحفاظ علی النظام

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌اکثر من 31 قتیل و 100 جریح بفعل اکتظاض الزوار بکربلاء فی عاشوراء

📌القائد العام للحرس الثوري: المقاومة ارغمت العدو علی التراجع

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۰ شهريور :

📌اقامة مراسم عزاء عاشوراء بحضور قائد الثورة

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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