|رقم الخبر: 263303
|تاريخ النشر: أيلول 11, 2019
|الوقت: 12:05
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ایران
📌 روحانی: حرارة العشق الحسینی (علیه السلام) لا تفتر ابداً
📌ترامب یطرد مستشاره "جون بولتون" من البیت الابیض
جمهوري اسلامي
📌سید حسن نصرالله: أي حرب ضد المقاومة تعنی نهایة "اسرائیل"
📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ملتزمة کما کانت بالاتفاق النووي
📌ظریف: نتنیاهو و فریق "ب" بصدد الحرب فقط
📌مندوب ایران فی الامم المتحدة یتهم امریکا بنقض معاهدة NPT
📌اقامة مراسم عاشوراء الحسینی بابهی الصور فی مختلف مناطق العالم
کیهان
📌سید حسن نصرالله بمناسبة عاشوراء: الامام الخامنئي حسین العصر، ولن نترکه وحده للحظة واحدة
📌الحشد الشعبي یطهر 20 قریة بدیالی خلال عملیات عاشوراء
📌قبائل جنوب الیمن تعلن التعبئة العامة ضد الامارات
آرمان ملي
📌وزیر الامن: الممارسات المخالفة للشرع تناقض الحفاظ علی النظام
شرق
📌اکثر من 31 قتیل و 100 جریح بفعل اکتظاض الزوار بکربلاء فی عاشوراء
📌القائد العام للحرس الثوري: المقاومة ارغمت العدو علی التراجع
دنیاي اقتصاد
📌اقامة مراسم عزاء عاشوراء بحضور قائد الثورة
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