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رقم الخبر: 263300 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 22:24 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة

إقامة مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة

أقيمت مراسم العزاء، مساء العاشر من محرم الحرام ، بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي وعدد من كبار المسؤولين بالاضافة الى حشد كبير من المؤمنين. و شارك في المراسم اللواء قاسم سليماني و حجة الاسلام السيد مقتدى الصدر.
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلاميةقائد الثورة الاسلامية
 
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