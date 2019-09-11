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|رقم الخبر: 263300
|تاريخ النشر: أيلول 10, 2019
|الوقت: 22:24
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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إقامة مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة
أقيمت مراسم العزاء، مساء العاشر من محرم الحرام ، بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي وعدد من كبار المسؤولين بالاضافة الى حشد كبير من المؤمنين. و شارك في المراسم اللواء قاسم سليماني و حجة الاسلام السيد مقتدى الصدر.
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