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رقم الخبر: 263299 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 22:13 الاقسام: محليات  
ايران تقدم التعازي الى العراق حكومة وشعبا بحادث كربلاء

ايران تقدم التعازي الى العراق حكومة وشعبا بحادث كربلاء

قدم المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، التعازي الى العراق حكومة وشعبا بحادث كربلاء والذي أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من زوار الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء.


قدم المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، التعازي الى العراق حكومة وشعبا بحادث كربلاء والذي أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من زوار الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء.

وأعرب عباس موسوي عن أسفه العميق لحادث كربلاء المؤلم في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، والذي أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من زوار مرقد الامام الحسين عليه السلام.
وضمن تقديمه التعازي الى حكومة العراق وشعبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عن مواساة الجمهورية الاسلامية الاسلامية مع ذوي الضحايا في هذا الحادث، سائلا الله تعالى علو الدرجات للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

 
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